Confirma Fiscalía que Agentes de EUA No Estaban Uniformados Durante Operativo en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado confirmó que las personas de presunto origen estadounidense que participaron en el operativo realizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, no portaban uniformes ni insignias oficiales de corporaciones de seguridad.

Durante un informe público encabezado por Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado, se dieron a conocer nuevos hallazgos relacionados con las investigaciones derivadas del operativo efectuado entre el 16 y 19 de abril, en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino de metanfetaminas y drogas sintéticas en la Sierra de Chihuahua.

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