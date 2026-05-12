Localizan a Hombre Sin Vida y en Avanzado Estado de Descomposición en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 12 de mayo se reportó el hallazgo de un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Edmundo Diéguez y Montemayor, en la colonia Melchor Ocampo de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, familiares acudieron al domicilio en busca del hombre, ya que señalaron que desde el pasado viernes 8 de mayo no tenían comunicación con él, por lo que realizaron el llamado al número de emergencias 911 tras localizarlo sin vida.

Cuerpo Estaba en Avanzado Estado de Descomposición

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes al ingresar al domicilio localizaron al hombre en avanzado estado de descomposición, por lo que procedieron a asegurar la zona.

Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para recabar las evidencias necesarias e integrar la carpeta de investigación, mientras que una unidad del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la causa real de muerte y la identidad de la víctima. Únicamente se indicó que tenía aproximadamente 66 años de edad; sin embargo, esta información será confirmada una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

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