Revocan Amparo a Dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; Podría Volver a Prisión

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con sede en Ciudad Juárez revocó por unanimidad el amparo que había permitido recuperar su libertad a José Luis "N", propietario del crematorio Plenitud, donde en junio de 2025 fueron localizados 386 cuerpos humanos apilados.

La resolución fue tomada durante el pasado viernes, luego de que magistrados determinaran que el juez federal que otorgó el amparo realizó una interpretación incorrecta de los conceptos relacionados con “conservar” y “ocultar” cadáveres dentro del proceso penal.

José Luis "N" permaneció recluido en el Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez desde el 30 de junio de 2025, tras el hallazgo de cientos de cuerpos en estado de descomposición dentro del crematorio.

Sin embargo, en febrero de 2026, el juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, concedió un amparo de no vinculación a proceso, decisión que permitió la liberación del acusado.

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La Fiscalía General del Estado, familiares afectados, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes legales de una de las familias involucradas promovieron un recurso de revisión contra dicha resolución.

Tribunal señala irregularidades en el proceso de amparo

Durante la ponencia del presidente del Segundo Tribunal Colegiado, se expuso que el juez federal utilizó criterios y fracciones legales que no correspondían con los hechos imputados en el caso del crematorio.

Además, el órgano jurisdiccional señaló que tanto la Fiscalía General del Estado como las víctimas indirectas no fueron notificadas como terceras interesadas dentro del juicio de amparo promovido por la defensa desde julio de 2025.

José Luis"N" fue vinculado a proceso junto con Facundo Trinidad "N", quien falleció en el Hospital General mientras esperaba el juicio en su contra.

Ambos enfrentaban acusaciones por mantener apilados 386 cadáveres humanos, mientras que decenas de familias denunciaron haber recibido urnas con diversos materiales, pero no con las cenizas reales de sus seres queridos.

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Tras la resolución del Tribunal Colegiado, el caso regresará al Juzgado Séptimo de Distrito, que deberá revertir la decisión que anuló la vinculación a proceso y definir si se restablece la prisión preventiva contra el propietario del crematorio o si esa determinación quedará en manos del juez de control.

También se informó que las partes involucradas deberán ser notificadas oficialmente para posteriormente convocar a una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, José Luis "N" habría viajado a El Paso, Texas, luego de recuperar su libertad.

En caso de no presentarse ante la nueva audiencia judicial, el juez de control podría emitir una orden de aprehensión en su contra. Hasta el momento, las partes interesadas no han sido notificadas formalmente de la resolución.

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