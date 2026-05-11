Incendio Consume Dos Viviendas de Madera en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 10 de mayo se registró un incendio que consumió dos viviendas de madera ubicadas en un terreno baldío sobre las calles Hacienda de Lirios y Villas de San Augusto, a un costado del fraccionamiento Villas del Sur, en Ciudad Juárez. Vecinos del sector realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras observar las intensas llamas.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el siniestro comenzó luego de que un hombre encendiera una fogata para calentar comida. Sin embargo, el fuego se extendió hacia un colchón y luego alcanzó la vivienda, propagándose rápidamente a una segunda casa debido al material de madera con el que estaban construidas.

Bomberos Sofocaron el Incendio

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron con una máquina extintora y una cisterna para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras zonas cercanas. Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron para resguardar el área mientras se realizaban las labores de emergencia.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente b. Además, señalaron que no es la primera ocasión en que se registran incidentes similares en ese lugar.

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