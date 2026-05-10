Realizan Pintas y Dejan Corona Fúnebre en Casa de Javier Corral en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este domingo 10 de mayo, la casa del exgobernador Javier Corral Jurado, ubicada en el cruce de las calles Costa Rica e Ignacio de la Peña, en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez, amaneció con pintas en sus muros.

Podría Interesarte: Mueren Dos Hombres Tras Choque en el Viaducto Díaz Ordaz en Ciudad Juárez, Chihuahua

En el sitio se observó el mensaje “Descanse en paz Esperanza Miranda Molinar”, además de cruces negras y una corona fúnebre colocada a manera de protesta, derivado de una disputa por el inmueble que data desde 2019, año en que Corral se desempeñaba como gobernador del estado.

Señalan Presunto Despojo de Vivienda

Esperanza Miranda Molinar, quien falleció durante los primeros días de mayo de 2026 y era identificada como propietaria original de la vivienda, habría sido presuntamente despojada del inmueble, el cual supuestamente fue adquirido por el entonces gobernador a un precio inferior al valor establecido.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron la zona y retiraron la corona fúnebre con moño morado que se encontraba colocada en una de las puertas de la casa.

La Vivienda ya Había sido Vandalizada

En el año 2024, la vivienda ya había presentado pintas con mensajes relacionados con el mismo caso, en referencia a la supuesta compra ventajosa de la propiedad a una mujer de casi 90 años y con diversos problemas de salud.

Historias recomendadas: