Mueren Dos Hombres Tras Choque en el Viaducto Díaz Ordaz en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un accidente vehicular registrado sobre el Viaducto Díaz Ordaz dejó como saldo dos hombres sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, la mañana de este sábado 9 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil color blanco con dirección hacia el norte de la ciudad cuando, a la altura de la calle María Martínez, el conductor presuntamente perdió el control de la unidad.

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Tras ello, el vehículo se impactó contra el muro de concreto del puente ubicado en ese punto, quedando completamente destrozado debido a la fuerza del choque.

Paramédicos confirmaron la muerte de ambos ocupantes

Al lugar acudieron paramédicos, cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Vial para atender el reporte; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ambos ocupantes ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal correspondiente realizaba las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras continúan las indagatorias para esclarecer las causas del accidente y determinar cómo ocurrió la pérdida de control del automóvil.

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