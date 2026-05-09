Incendio Consume Dos Locales en la Zona Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua

Un incendio registrado en dos locales comerciales de la Zona Centro de Ciudad Juárez provocó una intensa movilización del Departamento de Bomberos y corporaciones de emergencia durante las últimas horas.

El siniestro ocurrió en el corredor comercial de La Mina, en el cruce de las calles La Paz y Mariscal, donde los cuerpos de rescate trabajaron de manera inmediata para contener las llamas.

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Elementos de Bomberos realizaron maniobras para evitar que el fuego se extendiera hacia otros negocios ubicados en el sector, debido a la cercanía entre los establecimientos comerciales.

No se reportaron personas lesionadas

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, no se reportaron personas lesionadas, aunque los dos locales afectados presentaron daños materiales y una considerable acumulación de humo.

El comandante de Bomberos, Jorge Puentes, informó que la prioridad durante la emergencia fue impedir que el incendio alcanzara establecimientos contiguos, situación que lograron controlar tras varios minutos de labores.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el fuego, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo comenzó el incendio.

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