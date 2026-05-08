Vuelca Camioneta en Ciudad Juárez; Conductor Resulta Lesionado

La noche del jueves 7 de mayo se registró un accidente vial que dejó a un hombre lesionado, luego de volcar la camioneta que conducía sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor, de aproximadamente 35 a 40 años de edad, circulaba presuntamente a exceso de velocidad y aparentemente en estado de ebriedad.

Antes de llegar a la glorieta del kilómetro 20, perdió el control de la unidad y chocó contra el camellón central, lo que provocó que una de las llantas del automóvil se desprendiera y posteriormente terminara volcado.

Localizan Latas de Bebidas Alcohólicas

Al sitio arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y, tras una revisión al vehículo, localizaron varias latas de bebidas alcohólicas en el interior.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al conductor, quien resultó lesionado debido al impacto. Hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de las lesiones; sin embargo, fue trasladado en calidad de detenido a un hospital para recibir atención médica.

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