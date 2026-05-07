Inicio Nacional Seguridad Detienen a Pareja con 25 Mil Pastillas de Fentanilo y 20 Kilos de Metanfetamina Ocultos en Auto

Detienen a Pareja con 25 Mil Pastillas de Fentanilo y 20 Kilos de Metanfetamina Ocultos en Auto

|

N+

-

Con apoyo de un binomio canino, se logró el aseguramiento de 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo ocultos en compartimentos adaptados

Detienen a Pareja con 25 Mil Pastillas de Fentanilo y 20 Kilos de Metanfetamina Ocultos en Auto

Los detenidos fueron detenidos en Chihuahua. Foto: Gabinete de Seguridad

COMPARTE:

Las fuerzas de seguridad que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron este jueves 7 de mayo en Chihuahua a dos personas que transportaban un importante cargamento de droga oculto en un vehículo. 

Con apoyo de un binomio canino, se logró el aseguramiento de 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo ocultos en compartimentos adaptados en las puertas de un vehículo.

Historias recomendadas: Harfuch Visita a Agentes Heridos en Operativo contra 'Los Linos' en Morelos

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación y efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Con acciones coordinadas, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada para proteger a la población", informó el gobierno federal en una tarjeta informativa.

¿Qué son el fentanilo y la metanfetamina?

El fentanilo es un analgésico opioide sintético extremadamente potente. En el ámbito médico, se utiliza para tratar dolores intensos (especialmente después de cirugías o en etapas avanzadas de cáncer), pero su versión fabricada ilícitamente es la principal causa de crisis por sobredosis.

Mientras que, a diferencia del fentanilo, que actúa como un depresor, la metanfetamina es un estimulante potente y altamente adictivo que afecta el sistema nervioso central.

Historias recomendadas:

AMP

Narcotráfico
Inicio Nacional Seguridad Detienen en chihuahua a pareja con pastillas de fentanilo y metanfetamina ocultos en auto