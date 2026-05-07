Detienen a Pareja con 25 Mil Pastillas de Fentanilo y 20 Kilos de Metanfetamina Ocultos en Auto

Las fuerzas de seguridad que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron este jueves 7 de mayo en Chihuahua a dos personas que transportaban un importante cargamento de droga oculto en un vehículo.

Con apoyo de un binomio canino, se logró el aseguramiento de 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo ocultos en compartimentos adaptados en las puertas de un vehículo.

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La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación y efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Con acciones coordinadas, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada para proteger a la población", informó el gobierno federal en una tarjeta informativa.

En Chihuahua, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con apoyo de un binomio canino, detuvieron a dos personas y aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo,… pic.twitter.com/UCdN5ng0Up — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 7, 2026

¿Qué son el fentanilo y la metanfetamina?

El fentanilo es un analgésico opioide sintético extremadamente potente. En el ámbito médico, se utiliza para tratar dolores intensos (especialmente después de cirugías o en etapas avanzadas de cáncer), pero su versión fabricada ilícitamente es la principal causa de crisis por sobredosis.

Mientras que, a diferencia del fentanilo, que actúa como un depresor, la metanfetamina es un estimulante potente y altamente adictivo que afecta el sistema nervioso central.

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