Balean Vivienda en Ciudad Juárez y Localizan 10 Casquillos Percutidos

La noche del pasado jueves 7 de mayo, vecinos de la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez, reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Isla Sumatra y Cananea.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes observaron la vivienda con daños en la fachada por impactos de arma de fuego, además de localizar alrededor de 10 casquillos percutidos en la zona, por lo que solicitaron el apoyo de otras corporaciones para resguardar el área.

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Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación que permita dar con el paradero de los presuntos responsables de este ataque armado contra el inmueble.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y tampoco se ha brindado mayor información respecto a lo ocurrido. Se espera que, al finalizar las investigaciones, se revelen más detalles sobre el incidente.

Se Registran Otros Casos de Ataques a Viviendas

El pasado mes de abril, en la colonia 16 de Septiembre, también se registró un ataque armado contra una vivienda, en el cual una camioneta resultó con daños. En aquella ocasión fueron localizados cuatro casquillos percutidos. Vecinos del sector señalaron haber observado a sujetos armados disparar contra la vivienda para posteriormente huir a bordo de un vehículo.

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