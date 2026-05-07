¿La SEP Adelanta Vacaciones de Verano en Chihuahua por Calor y el Mundial 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó modificaciones al calendario escolar 2025-2026 que aplicarán en Chihuahua y en el resto del país, como medida para proteger a estudiantes y personal educativo ante las altas temperaturas, además de ajustes relacionados con la realización del Mundial de Futbol 2026.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde participaron autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

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Entre los cambios más relevantes destaca que el ciclo escolar concluirá oficialmente el próximo 5 de junio, adelantando así el cierre de actividades académicas para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior.

Asimismo, el Consejo Técnico Escolar (CTE) que estaba programado para el 29 de mayo se recorrerá al 8 de junio, mientras que las labores administrativas finalizarán el 12 de junio.

Por su parte la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Estado de Chihuahua, compartió el comunicado de la SEP, afirmando que el ajuste del calendario escolar también aplicará en el estado de Chihuahua, así como en el resto de la república.

Así quedará el calendario escolar para Chihuahua

Las autoridades educativas detallaron que el receso escolar concluirá el 10 de agosto, fecha en que docentes y personal educativo regresarán para participar en actividades de preparación y sesiones intensivas de CTE.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas oficiales enfocadas en el fortalecimiento de aprendizajes, con el objetivo de reforzar conocimientos y atender necesidades académicas de niñas, niños y adolescentes.

El inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el 31 de agosto en todas las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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