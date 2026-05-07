Realizan Cateo en Predio de Ciudad Juárez y Localizan Cuerpo Inhumado

La noche del pasado miércoles 6 de mayo se llevó a cabo un cateo en un predio ubicado en el cruce de las calles Profesor José Antonio Pedroza y Villa Señor, en la colonia El Tesoro, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con la información oficial, agentes de la Agencia Estatal de Investigación implementaron una orden de cateo derivada de una investigación relacionada con una persona con reporte de desaparición. Elementos de DEFENSA apoyaron en el resguardo de la zona.

En las labores de búsqueda también participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes acudieron con palas y otras herramientas de excavación, además de integrar a un elemento canino K-9 para realizar el rastreo.

Hallan Cuerpo Enterrado en Patio Trasero

Tras varios minutos de búsqueda, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre inhumado de manera clandestina en un patio trasero donde había varias viviendas y un espacio habilitado como taller mecánico de motocicletas.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense, quienes efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento no se han dado a conocer más datos sobre la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se logre establecer su identidad y determinar si contaba con reporte de desaparición.

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