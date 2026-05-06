Así se Fue el Primer Simulacro Nacional 2026 de Sismo en Chihuahua y Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 6 de mayo, Chihuahua se sumó al primer Simulacro Nacional 2026, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, con la participación de autoridades y ciudadanos en el primer cuadro de la ciudad.

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando, frente a la Catedral de Chihuahua, los teléfonos celulares comenzaron a emitir alertas, mientras que las sirenas resonaban en la Plaza de Armas, marcando el inicio del ejercicio preventivo.

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De acuerdo con autoridades de Protección Civil, en los edificios públicos participaron entre 700 y 750 trabajadores, además de alrededor de 250 a 300 personas que se encontraban realizando trámites al momento del simulacro.

¿Cuál es el tiempo óptimo para evacuar un edificio durante un sismo?

Según explicó Iván Rivera, coordinador de Protección Civil, el tiempo óptimo para evacuar un inmueble es de tres minutos, conforme a la Norma Oficial Mexicana; sin embargo, no todos los edificios lograron cumplir con este objetivo.

Mientras que en Presidencia Municipal y Sindicatura la evacuación se realizó en tiempo, en el edificio Eloy Vallina, donde se ubican Tesorería y regidores, el desalojo tomó aproximadamente seis minutos, el doble de lo establecido.

Simulacro nacional moviliza a Ciudad Juárez; evacúan Presidencia y Torre Centinela

En Ciudad Juárez también se realizó el Simulacro Nacional, donde autoridades y ciudadanos participaron en el ejercicio preventivo. Fue en punto de las 11:00 horas, cuando las alertas comenzaron a llegar a los teléfonos celulares, indicando que se trataba de un simulacro.

Suena Alerta Sísmica Hoy por Primer Simulacro Nacional 2026

Un minuto después, agentes de la Coordinación de Seguridad Vial cerraron la circulación en el cruce de las calles General Rivas Guillén y David Herrera Jordán, en la Unidad Administrativa Benito Juárez, donde fueron evacuados empleados, ciudadanos que realizaban trámites y personas que se encontraban en manifestación.

De acuerdo con autoridades municipales, cerca de 80 personas que realizaban trámites participaron en la evacuación del edificio, además de trabajadores y manifestantes que se encontraban en la explanada.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, destacó la respuesta positiva de la comunidad, señalando que también se realizaron evacuaciones en viviendas, hospitales, centros comerciales y planteles educativos.

Como parte del ejercicio, también fue evacuada la Torre Centinela, donde participaron tanto trabajadores de la construcción como personal operativo que ya labora en el inmueble.

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