Bomberos Aseguran Serpiente en Patio de Vivienda en Ciudad Juárez

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron el aseguramiento de una serpiente en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Sara Lugo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre la presencia del reptil, el cual inicialmente se creía que podría tratarse de una víbora de cascabel.

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Ante la situación, personal de Bomberos acudió al cruce de las calles Canutillo y Villa Coronado para atender el llamado y proceder con la captura del animal.

Analizarán especie para determinar riesgo

Tras el aseguramiento, la serpiente será analizada por las autoridades correspondientes para identificar el tipo de especie y determinar si representa algún riesgo para la población.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este incidente.

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