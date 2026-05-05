Rebrota Incendio en Recicladora de la Colonia Primero de Mayo en Chihuahua

Un nuevo incendio se registró en una recicladora ubicada en la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Chihuahua, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia ante el riesgo de propagación.

El siniestro ocurre a poco más de una semana de un incendio previo en el mismo lugar, localizado sobre la calle 57, donde el fuego consumió aproximadamente 160 toneladas de plástico y requirió más de dos días de labores para ser sofocado.

Así Quedó Recicladora Tras 24 Horas de Labores por Incendio en Chihuahua

Tras aquel incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron revisiones periódicas en la zona para evitar la reactivación del fuego; sin embargo, este nuevo evento obligó nuevamente a desplegar unidades de emergencia.

Radiación de calor habría reactivado el fuego

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se habría originado por la radiación de calor acumulada en el material presente en el sitio, lo que provocó que las llamas se reavivaran.

En una primera instancia, arribó una unidad de bomberos con una cisterna para iniciar las labores de contención, pero la magnitud del fuego hizo necesario el apoyo de al menos 10 cisternas adicionales para controlar la situación.

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan trabajando en la zona para sofocar por completo el incendio y evitar nuevos rebrotes.

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