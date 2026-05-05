Tras Ataque a Policías en Gran Morelos, Chihuahua; Agentes No Regresan a Labores por Temor

Elementos de la Policía Municipal fueron atacados a balazos por civiles armados en el municipio de Gran Morelos, ubicado en la zona centro del estado de Chihuahua, lo que generó incertidumbre en la corporación local.

Tras el hecho, el resto de los agentes municipales no se han reincorporado a sus labores, presuntamente por temor a su integridad, luego del ataque registrado en días recientes.

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La situación ha encendido alertas en materia de seguridad en este municipio, ante la posibilidad de que se quede sin presencia policial activa.

Analizan que el Estado asuma funciones de seguridad

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que sostendrá una reunión con el alcalde de Gran Morelos para analizar la situación actual de la corporación.

“El asunto es que los policías ahí en ese momento resguardaron su seguridad, hasta el momento no han regresado a laborar, según entiendo, y bueno, pues de ser así, esperemos que no sea el caso, pero de ser así, pudiera ser un siguiente municipio que se quedara sin policías, que tendríamos que cubrirlo nosotros”, señaló.

El funcionario indicó que, de mantenerse esta condición, la Policía Estatal podría asumir las funciones de seguridad en el municipio para garantizar la vigilancia y atención a la ciudadanía.

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