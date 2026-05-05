Muere Hombre Atropellado al Intentar cruzar la Av. Insurgentes en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 4 de mayo, un hombre de aproximadamente 40 a 45 años perdió la vida tras ser atropellado mientras intentaba cruzar la Av. Insurgentes, en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de una camioneta tipo pick-up en color gris circulaba sobre dicha vialidad. Metros antes de llegar al cruce con la calle Guatemala, no se percató de que el peatón cruzaba la avenida, por lo que terminó impactándolo y proyectándolo varios metros.

Tras el accidente, vecinos del sector reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911. Al lugar acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes cerraron la avenida en su totalidad para realizar el peritaje correspondiente.

Confirman Fallecimiento en el Lugar

Posteriormente, paramédicos voluntarios arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al hombre; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Por ello, fue necesaria la presencia del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el accidente. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se determine la responsabilidad de los involucrados, así como la identidad de la víctima.

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