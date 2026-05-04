¿Cómo Fue la Tragedia del Monster Truck en Aeroshow 2013 de Chihuahua? Así Pasó el Accidente

El reciente incidente de un vehículo tipo Monster Truck en Colombia, que dejó personas fallecidas y decenas de heridos, ha reavivado en Chihuahua el recuerdo de uno de los accidentes más impactantes en la historia reciente del estado, el Aeroshow 2013.

A más de una década de aquel suceso ocurrido en el Parque El Rejón, el caso continúa presente en la memoria colectiva, no solo por la magnitud del accidente, sino por las consecuencias que dejó.

El 5 de octubre de 2013, durante un evento de exhibición extrema, una “troca monstruo” perdió el control y arrolló a decenas de asistentes, dejando un saldo de nueve personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionados. Las imágenes del momento dieron la vuelta al mundo y evidenciaron fallas en la organización y en las medidas de seguridad.

Durante los meses posteriores, se registraron manifestaciones, audiencias aplazadas y señalamientos sobre fallas en el equipo de seguridad del vehículo, así como en la planeación del espectáculo.

Tras la tragedia del Aeroshow, el conductor de la unidad, Francisco Velázquez, fue imputado por homicidio, lesiones y daños en calidad de imprudencial, convirtiéndose en el único sentenciado por los hechos.

¿Qué ocurrió en Colombia durante evento de Monster Truck?

El pasado 3 de mayo, del presente año, en la ciudad de Popayán, Colombia, un vehículo Monster Truck se salió de control durante una exhibición y embistió a espectadores, dejando al menos tres personas sin vida y decenas de heridos, entre ellos menores de edad.

El incidente ocurrió tras una maniobra en la que el vehículo superó las barreras de contención, generando escenas de pánico entre los asistentes. Autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.

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Hoy, tras lo ocurrido en Colombia, el caso del Aeroshow 2013 en Chihuahua vuelve a colocarse en la conversación pública como un recordatorio de los riesgos en eventos masivos y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar accidentes similares.

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