Localizan a Pareja Sin Vida Dentro de un Vehículo en El Sauzal, Ciudad Juárez

La madrugada de este lunes 4 de mayo se reportó el hallazgo de dos personas sin vida al interior de un vehículo blanco en las inmediaciones de la colonia El Sauzal, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal quienes realizaron el hallazgo mientras realizaban un patrullaje sobre la calle Jesús Valencia. Al llegar a una brecha, observaron un automóvil al fondo del camino con las luces intermitentes encendidas, por lo que se acercaron a inspeccionar.

Víctimas Presentaban Impactos de Arma de Fuego

En el interior del vehículo localizaron a un hombre y a una mujer encimados en el asiento trasero, ambos atados de las manos y con múltiples impactos de arma de fuego. Tras el hallazgo, los agentes procedieron a resguardar la zona y notificaron a otras corporaciones de seguridad, incluyendo a personal de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

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Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento de los cuerpos para su traslado a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni de los presuntos responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles sobre este hecho violento.

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