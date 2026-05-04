Se Registra Volcadura en Ciudad Juárez; Conductor Abandona el Vehículo

La madrugada del lunes 4 de mayo se registró una volcadura en calles de la colonia Exhipódromo, en Ciudad Juárez, luego de que un conductor, presuntamente en estado de ebriedad, perdiera el control del vehículo.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el conductor de un automóvil gris circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Niños Héroes; al llegar al cruce con la calle Paraguay, perdió el control y se impactó contra un muro de contención, lo que provocó que el vehículo volcara y quedara obstruyendo un carril de la vía.

Abandona la Unidad Tras el Accidente

Tras el percance, el conductor descendió del automóvil y se dio a la fuga, dejando la unidad abandonada. Fueron vecinos del sector quienes reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes realizaron el peritaje correspondiente. Al inspeccionar el automóvil, localizaron varias latas de bebidas alcohólicas en su interior.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento no se tienen datos del responsable; se espera que, una vez concluidas las investigaciones, sea localizado para responder por los daños ocasionados.

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