Incendio en Vivienda de Colonia Miguel Hidalgo en Ciudad Juárez Moviliza a Bomberos

Un incendio se registró en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Panamá y Cholula, en la colonia Miguel Hidalgo, en Ciudad Juárez, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, en el inmueble habitan personas de origen venezolano y, presuntamente, ha sido blanco de ataques similares en ocasiones anteriores, en los que sujetos desconocidos le han prendido fuego.

Te podría interesar: Muere Adolescente en Incendio en Ciudad Juárez; Quedó Atrapada Entre las Llamas

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas aledañas.

No se descarta que el siniestro haya sido provocado

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente; sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del incendio.

De manera preliminar, no se descarta que el siniestro haya sido provocado, debido a los antecedentes de hechos similares en el mismo domicilio, por lo que se dará seguimiento al caso.

Historias recomendadas: