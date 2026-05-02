Aseguran Vehículos Robados, Fusil Tipo Barret y Explosivos en Madera, Chihuahua

Autoridades estatales aseguraron tres vehículos con reporte de robo, un arma de alto calibre y artefactos explosivos en el municipio de Madera, Chihuahua, tras un operativo desplegado por el reporte de personas armadas en la zona.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves 30 de abril durante recorridos de prevención y vigilancia en brechas que conectan diversas localidades del municipio.

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Las unidades fueron localizadas sobre el camino que conduce de Socorro Rivera hacia la reserva conocida como Cotorra Serrana, donde los agentes detectaron varios vehículos en aparente estado de abandono.

Hallan fusil tipo Barret y explosivos en la zona

Entre los automóviles asegurados se encuentra un vehículo modelo 2019 sin placas, con reporte de robo en Arizona, así como una camioneta tipo pickup con reporte en Nuevo México y otra pickup modelo 2021, también con reporte de robo en Estados Unidos.

En el lugar, las autoridades ubicaron además un vehículo completamente incendiado, en cuyo interior fue encontrada un arma de fuego tipo Barret, aunque no se pudieron precisar sus características debido a las condiciones en que quedó la unidad.

A unos 20 metros de distancia, fue localizada una maleta con camuflaje que contenía ocho artefactos explosivos, por lo que se solicitó la intervención de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional para su manejo.

Peritos en la escena aseguraron además 140 casquillos percutidos calibre .223 y 297 de calibre 7.62x39, evidencia que fue integrada a la investigación.

Los vehículos y el armamento fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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