Monster Truck Arrolla a Espectadores en Colombia: Mueren 3 Personas y 38 Quedan Heridas.

Al menos tres personas fallecieron este domingo 3 de mayo y 38 resultaron heridas luego de que un camión modificado se salió de la pista y arrolló a los espectadores durante una exhibición en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante un evento masivo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando uno de los vehículos "se sale de control" y embiste a los asistentes, señaló el comandante de los bomberos de la localidad, teniente Francisco Arboleda, en declaraciones a Noticias Caracol.

Aunque el saldo preliminar fue de dos muertos y 38 heridos, la alcaldía y la policía de Popayán confirmaron la noche de este domingo el fallecimiento de tres personas, una mujer y dos menores de edad.

Medios colombianos reprodujeron varios videos en los que se puede ver el momento en el que, después de una acrobacia, el vehículo supera las barreras de contención y se detiene luego de estrellarse contra un poste.

En las imágenes se puede ver a varias personas tendidas en el piso en medio de gritos y pánico de los espectadores. Las autoridades acordonaron el lugar mientras socorristas de los bomberos y defensa civil atienden la emergencia.

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ASJ