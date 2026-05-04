Familia en Ciudad Juárez Solicita Apoyo Para Tratamiento de Adolescente con Epilepsia

Verónica, una madre de familia de Ciudad Juárez, relató que hace un año su vida cambió por completo, luego de que su hijo de 14 años comenzara a sufrir ataques de epilepsia, acompañados de sangrados nasales y pérdidas de conocimiento.

Señaló que, junto a su esposo, ha hecho todo lo posible por sacarlo adelante; sin embargo, los tratamientos médicos han sido difíciles de costear, ya que no cuentan con los recursos suficientes. Además, enfrentan complicaciones para trasladarse, debido a que no tienen vehículo propio y el uso de transporte por aplicación resulta costoso.

“Se nos pone mal, le dan ataques y se desmaya; duró 15 días con sangrado en la nariz”, expresó la madre.

No Puede Continuar con sus Estudios

Verónica indicó que su hijo también se ha visto obligado a ausentarse de sus actividades escolares. A pesar de sus ganas de seguir estudiando, su estado de salud le impide acudir con regularidad.

“Quiere seguir estudiando, ya casi sale, pero no lo he llevado porque camina, se marea y se cae; ahorita sale conmigo porque yo lo apoyo para caminar”, comentó.

Agregó que le han solicitado diversos estudios médicos, entre ellos uno en la cabeza; sin embargo, hasta el momento, especialistas del Hospital Infantil no han logrado emitir un diagnóstico claro.

Ante esta situación, la familia pide apoyo para continuar con la atención médica del menor. Si algún neurólogo puede brindar ayuda o si alguna persona desea realizar una donación, pueden comunicarse directamente con la madre al número 656 583 48 98 o con su vecina al 656 148 65 85.

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