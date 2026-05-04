Hombre Armado Asalta Tienda en Ciudad Juárez; Se Lleva 55 Mil Pesos en Efectivo

Un hombre armado realizó un asalto al interior de una tienda departamental en una plaza comercial de Ciudad Juárez, de donde logró apoderarse de aproximadamente 55 mil pesos en efectivo.

Los hechos se registraron sobre la avenida Miguel de la Madrid, en el cruce con Santiago Blancas, donde el sujeto ingresó hasta el área de cajas y, utilizando un arma de fuego, amenazó a los empleados para despojarlos del dinero.

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De acuerdo con los primeros reportes, tras cometer el robo el presunto responsable huyó del lugar sin que se registraran personas lesionadas.

Autoridades desplegaron operativo sin resultados

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal implementaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar al responsable; sin embargo, no se logró su localización.

Se informó que los empleados no pudieron proporcionar características precisas del agresor, por lo que las autoridades se encuentran a la espera de revisar las cámaras de videovigilancia del establecimiento para avanzar en la identificación del sospechoso.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este hecho.

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