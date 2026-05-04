Realizan Manifestación en Palacio de Gobierno de Chihuahua; Dejan Cartulinas en Fachada

El Palacio de Gobierno de Chihuahua terminó con cartulinas colocadas en su fachada, la tarde de este lunes 4 de mayo, luego de una manifestación realizada por decenas de personas en el centro de la ciudad.

La movilización se registró en el cruce de las calles Aldama y Vicente Guerrero, donde los asistentes se congregaron y posteriormente se dirigieron al edificio gubernamental.

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De manera general, la protesta se desarrolló de forma pacífica y generó presencia de ciudadanos en la zona, así como atención de quienes transitaban por el primer cuadro de la ciudad.

Colocaron cartulinas en la fachada del Palacio de Gobierno en Chihuahua

Durante la concentración, los participantes colocaron diversos mensajes en cartulinas sobre la fachada del Palacio de Gobierno, lo que llamó la atención de peatones y automovilistas.

Hasta el momento no se reportaron incidentes mayores relacionados con esta movilización, mientras que la actividad en el primer cuadro continuó con relativa normalidad tras la dispersión de los manifestantes.

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