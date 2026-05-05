Asesinan a Hombre al Interior de su Vivienda en Cd. Juárez; Se Preparaba Para Bañarse

La noche del lunes 4 de mayo se reportó el homicidio de un hombre al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Rivera de Médanos y Rivera de La Salle, en la colonia Riberas del Bravo, etapa 5, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima se encontraba a punto de darse un baño cuando varios sujetos armados ingresaron a la vivienda y le dispararon en al menos dos ocasiones, para posteriormente huir del lugar. Fueron familiares quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Identifican a la víctima

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron al hombre sin vida por impactos de arma de fuego. En el sitio fue identificado como Rufino G. C., de 48 años.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias, las mismas que permitirán integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables del ataque; sin embargo, se dio a conocer que en la zona existen cámaras de videovigilancia que podrían ayudar a dar con los agresores.

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