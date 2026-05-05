Chihuahua se Suma al Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026: ¿Qué Debes Saber?

A través de sus redes sociales, la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado de Chihuahua invitó a la ciudadanía a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, como parte de un ejercicio preventivo para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

¿Cuándo se Realizará el Simulacro y Qué Debes Saber?

El simulacro de sismo se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo en punto de las 11:00 horas. Como parte del ejercicio, las autoridades emitieron una hipótesis en la que se plantea un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Bavispe, Sonora.

Durante el simulacro se activará la alerta sísmica mediante altavoces públicos; además, corporaciones de seguridad encenderán sus sirenas y se enviará un mensaje masivo a teléfonos celulares, como en ocasiones anteriores.

Es importante no alarmarse, ya que se trata únicamente de un ejercicio. Sin embargo, se recomienda identificar rutas de evacuación, mantener la calma y seguir las indicaciones de los brigadistas.

¿Cómo puedo participar?

Quienes deseen participar de manera oficial deben registrar su vivienda, oficina o comercio en el portal oficial del Simulacro Nacional. La fecha límite es el 5 de mayo a las 23:59 horas. Una vez concluido el ejercicio, se entregará una constancia de participación.

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