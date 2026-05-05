Muere Jardinero Electrocutado Mientras Podaba una Palmera en Ciudad Juárez

Un jardinero perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento, en el sector Campestre de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Del Sauz y Del Ébano, donde la víctima, identificada como Miguel Ángel, de 34 años de edad, se encontraba podando una palmera.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador utilizaba una herramienta que accidentalmente hizo contacto con un cable de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica.

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Descarga eléctrica provocó caída mortal

Tras el impacto, el hombre sufrió una caída que le ocasionó la muerte de manera casi inmediata, según versiones preliminares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que se realizaban los trabajos, ni si se contaba con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de labores.

Autoridades correspondientes se encargaron de iniciar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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