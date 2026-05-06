Accidente Vial en la Carretera Chihuahua–Juárez Deja a una Mujer Lesionada

La mañana de este miércoles 6 de mayo se registró un aparatoso accidente vial sobre el kilómetro 9 del tramo carretero Chihuahua–Juárez, conocido como “Las curvas del Perico”, el cual dejó a una mujer lesionada.

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De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, un camión de transporte de mercancías que circulaba por el sitio perdió el control en una de las curvas y terminó impactando a un vehículo compacto de color blanco, en el que viajaba una familia.

Autoridades Resguardaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes resguardaron y abanderaron la zona para redirigir el tráfico vehicular y evitar riesgos a otros conductores. Posteriormente, una ambulancia con paramédicos de URGE brindó los primeros auxilios a una mujer que resultó lesionada tras el impacto. Según los reportes de las autoridades, las heridas no son de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Investigan Causas del Accidente

En el sitio, autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente y la posible responsabilidad de los conductores. La vialidad permaneció obstruida durante varios minutos, hasta que el vehículo de carga fue retirado con apoyo de una grúa.

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