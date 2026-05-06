Hallan a Mujer Sin Vida en una Carriola en Chihuahua; Estaba Cubierta con una Cobija

La mañana de este miércoles 6 de mayo fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida en el cruce de las calles Manuel Buendía y Genaro Vázquez, en la colonia 20 Aniversario, al norte de la ciudad de Chihuahua.

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De acuerdo con autoridades, peatones que transitaban por el lugar reportaron al número de emergencias 911 el hallazgo del cuerpo de una mujer de aproximadamente 30 años de edad.

La Víctima se Encontraba Semidesnuda

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo e informaron que la víctima se encontraba semidesnuda, dentro de una reja, sobre una carriola y cubierta con una cobija; además, señalaron que tenía una manguera alrededor del cuello.

También acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes brindaron apoyo para resguardar la zona, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias y recabaron testimonios en el lugar.

Trasladan el Cuerpo al SEMEFO

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles sobre este caso y sobre los posibles responsables.

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