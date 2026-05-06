¿Por Qué No Sonó Mensaje de Alerta Sísmica en Mi Celular en Primer Simulacro Nacional 2026?

Se realizó el Primer Simulacro Nacional 2026 este miércoles 6 de mayo, organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), con el cual se activaron las alarmas en altavoces y dispositivos móviles, sin embargo algunas personas reportaron que no sonó la alerta sísmica en su celular y acá te decimos por qué no llega el mensaje y qué hacer para recibirlo.

Con el propósito de fomentar la cultura de protección civil y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción, se llevó a cabo un nuevo Simulacro Nacional, y en una nota previa te contamos cuál fue la hipótesis que se utilizó en CDMX y Edomex.

En este contexto, el ejercicio encendió la alerta sísmica en los altavoces y en los celulares, sin embargo existió duda si el mensaje llegaría a los dispositivos móviles luego de que no se activara en el temblor del pasado 4 de mayo.

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¿Qué mensaje llegó a los celulares durante el Simulacro Nacional 2026?

En punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles se encendió la alerta sísmica, también conocida como alerta presidencial, en los celulares de los mexicanos, con el siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencia por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026", dice el texto enviado a los usuarios.

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¿Por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular hoy?

Cuando se presentó la plataforma de alertamiento, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó que existían algunos casos por los que el mensaje de la alerta sísmica podría no llegar a los celulares de las personas, que son los siguientes:

Celular sin red . El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara.

. El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara. Celular apagado . La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue.

. La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue. Celular fuera de la zona de riesgo . La alerta sísmica en el celular solo llega a las zonas que será afectadas.

. La alerta sísmica en el celular solo llega a las zonas que será afectadas. No se activaron las alertas de emergencia en el celular . La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas.

. La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas. Celular no actualizado. Algunos teléfonos configurados antes de marzo 2023 no reciben la alerta sísmica de forma automática, sin embargo se trata de un porcentaje muy reducido de dispositivos.

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¿Qué hacer para recibir alerta sísmica en el celular?

En caso de que tu celular sí contaba con señal a la hora del Simulacro Nacional 2026 y tiene activadas las alertas de emergencia, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones recomendó llamar al 079 para reportar que no recibiste el mensaje.

En dicho número, que es la línea telefónica única de atención ciudadana del Gobierno de México, disponible las 24 horas, 365 días del año, podrán brindarte mayor información sobre por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular y qué puedes hacer para solucionarlo.

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