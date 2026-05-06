Se Activa Alerta Sísmica en CDMX y Edomex por Simulacro Nacional Hoy 6 de Mayo 2026

Se activó la alerta sísmica la mañana de hoy miércoles 6 de mayo 2026 en Ciudad de México, Estado de México y el resto de los estados del país, como parte de la realización del Primer Simulacro Nacional 2026, organizado a nivel federal por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y por las respectivas dependencias estatales en el resto de las entidades federativas.

Fue en punto de las 11:00 horas, como se tenía previsto, que se activaron altavoces y enviaron mensajes a celulares para dar paso al protocolo de evacuación:

"ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México", dice el texto enviado a los usuarios.

📢 Se activa la #AlertaSísmica. Inicia el #PrimerSimulacroNacional2026.



Pon en marcha tus protocolos de protección civil.



Equipos de emergencias activan el Plan de Emergencia Sísmica.#TrabajandoJuntos, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lGpwGaw4ah — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 6, 2026

Video: Suena Alerta Sísmica Hoy por Primer Simulacro Nacional 2026

¿Cómo fue el Primer Simulacro Nacional 2026?

Según señala la CNPC, con el propósito de fomentar la cultura de protección civil y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, convocó a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Primer Simulacro Nacional 2026.

🚨 Da inicio el #PrimerSimulacroNacional2026 y en algunos estados escucharás la Alerta Sísmica, además 📲 podrías recibir un mensaje en tu celular.



¡Súmate y participa en este ejercicio por la prevención! pic.twitter.com/IO5aFbw6J6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 6, 2026

Debido a que no todas las entidades están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, el gobierno federal solicitó a las autoridades estatales establecer la hipótesis más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.

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En el caso de sismo, que se aplicó para la Ciudad de México y Estado de México, la hipótesis fue de un temblor de magnitud 8.2, con epicentro entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, Guerrero, y una profundidad de 18 kilómetros.

Elementos de Protección Civil realizaron maniobras ante escenarios de rescate de personas atrapadas en vehículos, edificios, incluso, labores para salvar a animales de compañía.

También se desarrollaron escenarios de daños a inmuebles, como la caída de un puente peatonal, en donde binomios caninos apoyaron en labores de búsqueda y rescate.

Autoridades no reportaron personas que hayan requerido alguna atención médica durante el simulacro, incluso, en medios masivos de transporte se implementaron con éxito los protocolos por el primer Simulacro Nacional 2026.

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