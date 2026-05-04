¿Cuál es la Hipótesis del Simulacro 6 de Mayo 2026 en CDMX? Intensidad y Escenario del Sismo

En N+ te hemos informado sobre el Primer Simulacro Nacional 2026 que realizará este miércoles 6 de mayo, el cual busca seguir fortaleciendo el tema de la prevención en la ciudadanía para tener una mejor respuest ante un sismo en el país. Recuerd que la alerta sísmica sonará en punto de las 11:00 horas, a través de los 13 mil 998 altavoces del C5, medios de comunicación y celulares, aquí es importante recordar que tpara que te llegue el mensaje de SIMULACRO, tu dispositivo debe tener cobertura de red y no estar en modo avión.

¿Cuál es la hipótesis del simulacro del 6 de mayo 2026 en CDMX?

El gobierno capitalino indicó que el objetivo de este ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia y fortalecer la cultura de la autoprotección en la ciudadanía.

Es importante que las familias, vecinos, grupos de trabajo y escuelas tengan identificadas las rutas de evacuación, las zonas de menor riesgo.

La hipótesis del Primer Simulacro Nacional 2026 será un temblor de magnitud 8.2, con epicentro entre los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, Guerrero.

será un Con epicentro a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero, a una profundidad de 18 kilómetros.

Esta zona es importante ya que las placas tectónicas que se encuentran en esta zona han acumulado mucha tensión debido a que no se registra un sismo de gran magnitud desde 1911, y a esata área se le llama la "Brecha Sísmica de Guerrero".

Aquí te contamos más sobre ¿qué es la Brecha Sísmica de Guerrero? Hipótesis del 6 de Mayo 2026

Bajo este escenario, se prevé una percepción sísmica intensa en la Ciudad de México, con niveles de aceleración superiores a los 300 gal.

Los escenarios de catástrofe se realizarán en la zona del Monumento a la Revolución, sobre Avenida de la República, en la colonia Tabacalera, con respuesta institucional.

Debemos recordar que la activación de la alerta sísmica responde a sismos de magnitud igual o mayor a 5 con epicentro a menos de 200 kilómetros; de 5.5 a menos de 350 kilómetros; y de 6 o más, sin importar la distancia.

VIDEO: ¿Cuándo Son los Próximos Simulacros en México? Habrá 2 Nacionales en estas Fechas

¿Cuántos simulacros se realizan al año?

La CDMX participa en tres ejercicios preventivos al año:

El primero de ellos se realizó el pasado 18 de febrero, a nivel Metropolitano, en coordinación con el Estado de México.

Dos nacionales. El 6 de mayo y el 19 de septiembre.

Los inmuebles que se quieran registrar para participar el Primer Simulacro tienen hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas.

Coordinación de Protección Civil indicó que debido a que no todos los estados están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, piden a las autoridades locales proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada ubicación.

Historias recomendadas: