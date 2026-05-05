¿Sonará la Alerta Sísmica en Tu Municipio por el Simulacro Nacional?: Revisa Este Mapa.

Cada vez falta menos para el primer Simulacro Nacional 2026 y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reveló en qué alcaldías de los nueve estados sonará la alerta sísmica, por lo que en N+ te mostramos el mapa para que puedas consultar si en el municipio donde vives habrá un aviso por el sismo.

El ejercicio de prevención se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con hipótesis de un potente temblor magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, donde la placa de Cocos se subduce bajo la de Norteamérica.

Para el ensayo, el epicentro se localizará 55 km al noroeste de Acapulco, entre Petatlán y Coyuca de Benítez, a una profundidad de 18 km. El puerto turístico guerrerense será el más afectado, pero la capital del país también tendrá serias afectaciones, según el pronóstico.

"Al ser un evento de gran potencia, la intensidad esperada en Acapulco será extrema, mientras que en la Ciudad de México se percibirá de forma severa, lo que permitirá practicar la coordinación interinstitucional y los protocolos de respuesta ante un evento de gran escala", se indicó.

La CNPC implementó desde el año pasado un aviso sísmico ruidoso que se envía a celulares con un beve texto, el cual funciona incluso si el teléfono está en silencio o sin conexión a internet, ya que utiliza redes de emergencia para alertar a la población en segundos. Inicialmente se llamó alerta presidencial, pero la Agencia de Transformación Digital cambió la denominación.

¿Cómo leer el mapa de CNPC?

Para revisar en qué municipios sonará la alerta sísmica, se dispuso un gráfico interactivo en el que basta anotar el nombre de la demarcación en una barra de búsqueda en el lado superior izquierdo.

Sin embargo, se destacan en colores las alcaldías donde habrá un aviso especial.

Por ejemplo, en la Ciudad de México están marcadas las 16 alcaldías con verde turquesa, mientras que en Guerrero se identifican ocho zonas en color rojo y, en Puebla, las señalizaciones de los municipios son en color rosa.

Y así sucesivamente en Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Aunque esas entidades fueron seleccionadas, la alerta no sonará en todos los municipios que las conforman.

Igual se disponen de otros botones para acercar, alejar o cambiar la visualización cartográfica con 10 vistas diferentes, desde el estilo satelital, calles, gris, oscuro o según la doferencia del terreno.

En la esquina del lado derecho hay una herramienta llamada panel de capas, donde se puede acercar el mapa por cada estado. Mientras que en la parte inferior igual se muestra una tabla para seleccionar con base en filtros diversos campos de las alcaldías. Para "reacomodar" el orden, luego de interactuar, se puede hacer click en la figura de la casita del lado izquierdo, debajo de los signos para acercar o alejar.

Pero, para efectos prácticos de consulta, basta con poner el nombre de la demarcación en el espacio de búsqueda o acercar en el visualizador que te mostramos a continuación. Igual puedes revisar el gráfico en el sitio web de la CNPC aquí.

Consulta el mapa donde sonará la alerta sísmica

Your browser does not support iframes, but you can use the following link: Link * En el caso de Chiapas, un total de 55 municipios cuenta con sistemas multi-alertas, con un Centro de Monitoreo Estatal Unificado.

La CNPC indicó que el simulacro será en el marco del cuadragésimo aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, con el que se consolidan cuatro décadas de la cultura de la prevención en el país.

Pero por la diversidad geográfica de México, cada unidad estatal de protección civil desarrollará su propia hipótesis en función de los riesgos específicos de su ubicación.

Por lo que se dejó abierta la posibilidad para que aquellas zonas que no están expuestas a fenómenos sísmicos propongan el escenario que mejor se ajuste a su esquema local de riesgos.

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