Incendio Consume Casas Rodantes en Campo Menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua

Un incendio registrado en las inmediaciones del campo menonita 2A, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, dejó cuantiosos daños materiales tras consumir tres casas rodantes y afectar una camioneta pickup.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 12:00 del mediodía en un traspatio ubicado sobre la calle Manitoba, hasta donde se movilizó personal del Departamento de Bomberos de la base Pampas para combatir las llamas.

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De acuerdo con los propietarios, las estructuras dañadas pertenecían a un negocio de compra y venta, y las pérdidas materiales fueron estimadas en alrededor de un millón 300 mil pesos.

Bomberos trabajaron por más de una hora para controlar el fuego

Además de las casas rodantes consumidas por el incendio, una pickup de color blanco también resultó con daños debido a la intensidad del fuego. Elementos de Bomberos trabajaron durante al menos una hora para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas cercanas.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Los propietarios señalaron que manejarán la situación de manera interna junto con la aseguradora correspondiente.

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