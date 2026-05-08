Detectan Presunta Toma de Huachicol y Aseguran un Tractocamión en Chihuahua

La mañana de este viernes 8 de mayo se registró una importante movilización por parte de cuerpos de seguridad en una brecha ubicada sobre la carretera a Delicias, cerca de la zona de Mápula, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, se recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se alertaba sobre la presencia de un tractocamión abandonado desde hace varios días, por lo que se solicitó la presencia de corporaciones de seguridad.

Localizan Manguera en Aparente Toma Clandestina

Al lugar arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes junto con elementos de la Guardia Nacional aseguraron la zona para realizar la inspección correspondiente. Durante la revisión, las autoridades localizaron la pesada unidad que tenía en su interior una cisterna con capacidad aproximada de 20 mil litros, de la cual salía una gruesa manguera que atravesaba un arroyo hasta llegar a un ducto aparentemente utilizado para la extracción ilegal de combustible.

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Ante este hallazgo, las autoridades aseguraron la unidad y solicitaron la presencia de personal de seguridad de PEMEX para realizar las labores correspondientes, pues según lo dado a conocer, apenas se iniciaría con la extracción del combustible; sin embargo, las autoridades lograron intervenir a tiempo.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles respecto a lo ocurrido. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades brinden mayor información y un posicionamiento oficial por parte de la empresa afectada.

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