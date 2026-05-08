Se Registra Incendio en Casa de la Colonia Jorge Barousse en Chihuahua

Un aparatoso incendio se registró en un domicilio de la colonia Jorge Barousse, al sur de la ciudad de Chihuahua, lo que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 70 y Tapolobampo, donde vecinos reportaron una intensa columna de humo y fuego en una vivienda del sector.

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Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia detectaron que el inmueble, conformado por tres patios, era consumido parcialmente por las llamas debido a la presencia de madera para cimbra y acumulación de diversos objetos en el área.

Quema de basura habría provocado el incendio

De acuerdo con residentes de la zona, el incendio se originó luego de que algunas personas prendieran fuego a basura en un arroyo cercano. Las llamas alcanzaron el pasto seco y posteriormente se propagaron hasta la vivienda, generando el siniestro.

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Elementos de Bomberos trabajaron en el control y sofocación del fuego para evitar que se extendiera a domicilios contiguos. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales.

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