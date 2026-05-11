Asesinan a Pareja Dentro de una Vivienda en la Colonia El Saucito en Chihuahua

Una pareja fue asesinada a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia El Saucito, al norte de la ciudad de Chihuahua, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

El hecho fue reportado a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre dos personas sin vida dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Jacinto Canek y César Sandino.

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Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron el doble homicidio y procedieron a acordonar la escena en espera de personal de la Fiscalía General del Estado.

Investigan ataque armado dentro de presunto picadero

De acuerdo con vecinos del sector, la vivienda donde ocurrió el ataque presuntamente era utilizada con frecuencia por personas en situación de adicciones.

Joven es Asesinado a Balazos en una Fiesta de la Colonia Carlos Chavira, Ciudad Juárez

Los primeros informes señalan que varios sujetos arribaron al inmueble y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, dejándola sin vida dentro de la casa.

En la zona se desplegó un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y agentes ministeriales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho violento e identificar a los responsables.

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