Restos Óseos Localizados en Vivienda de Ciudad Juárez Pertenecían a un Perro

El pasado sábado 9 de mayo fueron aparentemente localizados restos humanos al interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Finca Bonita, en Ciudad Juárez, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades que acudieron de inmediato al lugar.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron luego de que trabajadores de la construcción que realizaban labores en la vivienda localizaran lo que parecían osamentas en el patio trasero del domicilio, por lo que realizaron el reporte a los números de emergencia.

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En la llamada, uno de los trabajadores señaló que mientras realizaban trabajos de excavación encontraron una mano y percibieron un fuerte olor fétido proveniente del subsuelo, por lo que se pensó que podría tratarse de una persona.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició con las indagatorias correspondientes. En el sitio también se dio a conocer que apenas tres días antes las personas que habitaban la casa habían abandonado el domicilio durante la madrugada.

Autoridades Descartan Restos Humanos

Luego de trasladar los restos encontrados a las instalaciones del Servicio Médico Forense y practicarles los estudios correspondientes, autoridades informaron que los restos óseos pertenecían a un perro, descartando así que se tratara de una persona asesinada e inhumada clandestinamente en el inmueble, dando cierre a la investigación.

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