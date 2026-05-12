Sujetos Incendian Vivienda Abandonada en la Colonia San Antonio de Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 11 de mayo se registró el incendio de una casa abandonada ubicada en el cruce de las calles Luxemburgo y Murcia, en la colonia San Antonio de Ciudad Juárez.

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Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911. Señalaron que dos hombres ingresaron por la parte trasera de la vivienda y, minutos después, comenzaron a observarse las llamas consumiendo el lugar. Por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Policías y Vecinos Intentaron Apagar el Fuego

Al lugar arribaron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes junto con vecinos intentaron sofocar el incendio utilizando cubetas con agua; sin embargo, las llamas ya se encontraban fuera de control.

Posteriormente, acudieron dos máquinas y una cisterna del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron las labores necesarias para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara a otros domicilios cercanos.

Finalmente, autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas aledañas. De igual manera, indicaron que hasta el momento no se reportan personas detenidas por este hecho.

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