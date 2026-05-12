Localizan Cuerpo Semienterrado en Vivienda de Ciudad Juárez; Familiar Acudió a Buscarlo

La noche del lunes 11 de mayo fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Senderos Solar y Senderos de los Negrales, en la colonia Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el reporte al número de emergencias 911 fue realizado por un hombre que acudió a la vivienda de su familiar tras varios días sin verlo, encontrándolo sin vida.

El Cuerpo Estaba Semienterrado

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes ingresaron al inmueble y confirmaron el hallazgo de quien hasta el momento fue identificado como Ángel R. M., de 32 años.

Autoridades señalaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y semienterrado en el patio trasero del domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de otras corporaciones para resguardar el área.

Fiscalía Investiga el Caso

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para iniciar con el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa real de muerte.

Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables ni el motivo de este hecho. Se espera que, conforme concluyan las investigaciones, las autoridades brinden más información.

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