FGR Asegura Bienes y Sustancias del Narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó avances en la investigación relacionada con el narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde personal ministerial acudió directamente al sitio para realizar el aseguramiento de sustancias químicas, droga sintética y diverso equipo utilizado para la elaboración de narcóticos.

De acuerdo con el comunicado emitido, la intervención se realizó luego de que la Fiscalía General del Estado notificó el hallazgo del laboratorio clandestino, por lo que agentes de la Fiscalía Especializada de Control Regional se trasladaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos e integrar la carpeta de investigación.

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La FGR detalló que durante las diligencias se elaboró un inventario completo de los objetos y sustancias localizadas en el predio, donde se encontraron más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, más de 50 toneladas de precursores en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina.

Aseguran reactores, cilindros y equipo para fabricar droga

Además de las sustancias químicas, las autoridades aseguraron diversos artefactos utilizados presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos cilindros para gas LP, reactores, centrifugadoras y contenedores.

La institución federal señaló que especialistas en química forense, valuación y criminalística de campo continúan realizando peritajes para determinar el tipo exacto de sustancias, cantidades, valor comercial y características del laboratorio clandestino.

La FGR indicó que el sitio fue localizado sin personas en el lugar, por lo que hasta el momento no se reportan detenidos; sin embargo, continúan las investigaciones.

Asimismo, se informó que ya inició el proceso legal para la destrucción de los precursores químicos asegurados, en coordinación con una empresa especializada en el manejo de sustancias peligrosas.

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