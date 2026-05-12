Crece Nivel del Río Hondo tras Lluvias en Naucalpan, Edomex: ¿Cuáles son los Puntos Críticos?

Debido a las fuertes lluvias de este martes 12 de mayo de 2026, se reportó que creció el nivel del río Hondo en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Los aguaceros han sido intensos esta tarde en diversas zonas del Edomex y CDMX.

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Las lluvias han estado acompañadas de fuertes vientos y tormenta eléctrica . Los equipos de emergencia monitorean el río Hondo y Los Remedios.

. Los equipos de emergencia monitorean el río Hondo y Los Remedios. Vecinos de Naucalpan son desalojados por desborde de Río Hondo

En Naucalpan, Estado de México, vecinos de San Antonio Zomeyucan fueron desalojaros tras el desborde del río Hondo. Afectados denuncian que maquinaria pesada dañó sus casas al realizar las labores de limpieza

Agua con lodo del río Hondo tira una barda

Horas antes, los vecinos de la alcaldía Azcapotzalco resultaron afectados tras el desborde del canal del río Hondo que se encuentra en Calzada de las Armas. El agua con lodo subió en algunas casas, por arriba del metro y medio.

El refrigerador flotando, la sala en el agua, el cuarto lleno de lodo, el patio cubierto de fango y el drenaje colapsado, es como amanecieron los vecinos de la colonia Ampliación

San Pedro Xalpa tras la inundación.

Vecinos señalaron que no llovió tanto como en otras ocasiones, pero la afectación fue totalmente diferente cuando es temporada de lluvia. Ahora, la inundación estuvo acompañada con una gran cantidad de lodo que se quedó dentro y fuera de las casas.

La precipitación comenzó a caer cerca de las 20:00 horas, y el canal que se encuentra en los límites con el municipio de Naucalpan se colapsó y se saturó, lo que provocó que el agua se saliera hacia las colonias.

Los vecinos no durmieron por estar sacando el lodo de las casas. En las calles se acumularon las toneladas que la gente comenzó a quitar con palas, escobas y jaladores. Más tarde, llegaron las brigadas de apoyo con maquinaria y personal para retirar la suciedad y comenzar el censo de las calles afectadas entre calzada de las armas, san isidro y la naranja donde personal de salubridad iniciaron recorridos.

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Con información de N+

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