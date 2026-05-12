La Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York respondió a la defensa de Naasón Joaquín García que los abusos de menores por los que se declaró culpable el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo son solo la “punta del iceberg” y que en Nueva York será juzgado por mucho más, pues hay más miembros de la Iglesia que fueron sus víctimas y vinculan a su madre y su sobrino en los delitos.

Lo anterior en respuesta a la solicitud de la defensa de desclasificar datos bajo el argumento de supuesta libertad religiosa.

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