¿Qué Estado Finalizará Antes el Ciclo Escolar? En Esta Entidad Terminarán el 26 de Junio

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó que adelantará el fin del ciclo escolar debido al calor extremo. Conoce las nuevas fechas.

Al respecto el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó que el ciclo escolar en Yucatán terminará oficialmente el próximo 26 de junio.

Esta medida, propuesta por la Segey durante la reciente reunión nacional con la SEP, busca proteger la salud de los estudiantes ante la ola de calor que afecta a la entidad.

El mandatario estatal detalló cómo quedará el ajuste en el calendario para este cierre de ciclo:

Así quedará el ajuste en el calendario para este cierre de ciclo en Yucatán

29 de mayo: Se llevará a cabo el último Consejo Técnico Escolar.

26 de junio: Fin oficial de las clases en las aulas.

3 de julio: Cierre de actividades administrativas.

31 de agosto: Inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

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Con información de N+

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