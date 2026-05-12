¿Último Día de Clases Es en Junio o Julio 2026? Fecha Oficial Confirmada de Fin de Ciclo Escolar

Si tu hija o hijo va en preescolar, primaria o secundaria y tienes dudas sobre el calendario escolar, en N+ te aclaramos si el último día de clases es en junio o julio con la fecha oficial del fin del ciclo escolar.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el calendario escolar vigente mantendrá los 185 días efectivos de clase establecidos para el ciclo 2025-2026. En N+ te contamos qué pasó y que ha dicho al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: "Mi Opinión Fue Seis Semanas de Vacaciones": Sheinbaum sobre el Calendario Escolar de la SEP.

Video: Confirmado: SEP No Adelanta Vacaciones a Alumnos de Educación Básica, ¿Cómo Queda Calendario?

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En ese sentido, luego de algunos días de incertidumbre, las autoridades educativas confirmaron que el calendario escolar no tendrá modificaciones y las clases concluirán oficialmente el próximo 15 de julio de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por esa razón si tus hijos cursan el nivel básico ya no contemples que tendrán 3 meses de vacaciones, cuya propuesta fue hecha el pasado 7 de mayo de 2026, sin embargo, fue analizada y no trascendió.

SEP mantendrá el calendario escolar 2025-2026

La decisión de no modificar el calendario escolar fue acordada durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), que realizó pasado 11 de mayo.

A través de redes sociales, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que las autoridades educativas estatales y federales determinaron conservar el calendario escolar sin cambios: "Acordamos, por unanimidad, mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio".

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina; explicó que el planteamiento sobre las vacaciones escolares adelantadas surgió luego de escuchar opiniones de las autoridades, pero que se debía analizar.

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