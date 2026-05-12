"Mi Opinión Fue Seis Semanas de Vacaciones": Sheinbaum sobre el Calendario Escolar de la SEP

En su Mañanera del Pueblo de hoy, 12 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a hablar del tema del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aseguró que los estudiantes tendrán 6 semanas de vacaciones.

"Como saben, mi opinión fue que hubiera las seis semanas de vacaciones, como estaba planteado, y lo que decidieron con los secretarios de educación de las entidades", señaló.

Cabe señalar que en días pasados surgió el debate sobre la decisión que habían tomado las autoridades educativas de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026, medida que provocó cuestionamientos debido a que millones de estudiantes tendrían casi tres meses de vacaciones.

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Por ello, el pasado 11 de mayo de 2026, se llevó a cabo la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, donde el titular de la SEP, Mario Delgado señaló que las condiciones climáticas y sociales del país dificultan mantener un solo calendario escolar para todas las entidades, pero también compartió lo que pasa en las últimas semanas de clases, según él, en N+ te indicamos qué dijo: "En Últimos Días de Clases "Se Convierte a la Escuela en Estancia Forzada", Afirma Mario Delgado".

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¿Qué pasará con las clases?

De acuerdo con la SEP, las autoridades educativas estatales acordaron mantener vigente el calendario escolar 2025-2026 mientras continúan las evaluaciones sobre posibles ajustes regionales. De manera general las y los estudiantes saldrán de clases el 15 de julio de 2026.



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