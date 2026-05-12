Inicio Nacional Carreteras con Bloqueos Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 12 de Mayo de 2026

Carreteras con Bloqueos Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 12 de Mayo de 2026

|

N+

-

Este martes, hay afectaciones en varias autopistas del país; te decimos en cuáles para que tomes tus precauciones y salgas con anticipación

carreteras con tráfico

Este martes, hay afectaciones en diferentes autopistas del país. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Si sueles transitar por carretera considera que desde temprano hay afectaciones en diferentes tramos, en N+ te compartimos dónde hay bloqueos hoy, 12 de mayo de 2026. 

De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) las afectaciones se deben a accidentes y obras en ciertos tramos carreteros. 

En caso de que vayas a la Ciudad de México (CDMX) también toma en cuenta que este día habrá varias manifestaciones, en N+ te compartimos en qué puntos: Marchas HOY 12 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Video: Muere Mujer Atropellada en Carretera a Laredo y Libramiento Noroeste en Apodaca

Noticia relacionada:  CNTE Anuncia Nueva Marcha en Mayo 2026: En Esta Fecha Será la Protesta en CDMX.

Lista de carreteras con bloqueos

  • 5:57 horas: hay cierre total a la circulación en el km 228+100, de la carretera Durango-Villa Unión, donde un vehículo de gran tamaño volcó. 
  • 5:34 horas: hay cierre parcial de circulación cerca del km 356+000, de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara.
  • 6:47 horas: sigue el cierre por el incendio de un tractocamión en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 45, dirección Veracruz. 
  • 7:02 horas: hay reducción de carriles debido a un accidente en el km 198 de la autopista México-Querétaro, rumbo a la CDMX. 
  • 8:19 horas: Capufe precisó que siguen los cierres de carriles en la Autopista Durango-Mazatlán, km 229, dirección Mazatlán. 

 

Historias recomendadas: 

FBPT 

Accidentes de Carretera
Inicio Nacional Cierre carreteras hoy 12 de mayo 2026 lista autopistas bloqueos y afectaciones trafico