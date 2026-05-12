Carreteras con Bloqueos Hoy: Lista de Autopistas con Cierres este 12 de Mayo de 2026

Si sueles transitar por carretera considera que desde temprano hay afectaciones en diferentes tramos, en N+ te compartimos dónde hay bloqueos hoy, 12 de mayo de 2026.

De acuerdo con la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) las afectaciones se deben a accidentes y obras en ciertos tramos carreteros.

En caso de que vayas a la Ciudad de México (CDMX) también toma en cuenta que este día habrá varias manifestaciones, en N+ te compartimos en qué puntos: Marchas HOY 12 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

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Lista de carreteras con bloqueos

5:57 horas: hay cierre total a la circulación en el km 228+100, de la carretera Durango-Villa Unión, donde un vehículo de gran tamaño volcó.

5:34 horas: hay cierre parcial de circulación cerca del km 356+000, de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara.

6:47 horas: sigue el cierre por el incendio de un tractocamión en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 45, dirección Veracruz.

7:02 horas: hay reducción de carriles debido a un accidente en el km 198 de la autopista México-Querétaro, rumbo a la CDMX.

8:19 horas: Capufe precisó que siguen los cierres de carriles en la Autopista Durango-Mazatlán, km 229, dirección Mazatlán.

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