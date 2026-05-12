Marchas HOY 12 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 12 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 14 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Gustavo A. Madero

El Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional marchará de:

10:00 Horas.

“Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional , en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

, en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Con destino a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, en Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

08:30 Horas.

Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Aficionados de un club deportivo se concentrarán en:

17:00 Horas.

Estación Revolución, de la Línea 2 del Sistema de Transporté Colectivo Metro, en Av. México-Tenochtitlan y Ponciano Arriaga, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

Ciclistas Independientes rodarán de:

19:50 Horas.

Parque Tezozomoc, Manuel Salazar sin número Col. Hacienda del Rosario.

sin número Col. Hacienda del Rosario. Con destino al Parque de los Ciervos, en Av. Parque de los Ciervos sin número, Col. Chiluca - Valle Escondido, Ciudad López Mateos, Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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